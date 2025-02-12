İsrail, Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Gazze'de Yıkımlara Devam Ediyor

İsrail'in Ateşkesi İhlali Devam Ediyor

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde binaları patlayıcılarla havaya uçurmaya devam ediyor.

Görgü Tanıkları Aktarıyor

Görgü tanıklarına göre, mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'na oldukça yakın olan Sakka Caddesi'nin girişinde, sabah saatlerinde konutlar hedef alındı.

Diğer Yerlerde de Yıkımlar Sürüyor

Ayrıca, tanıklar, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de, Fuhhari beldesinin doğusundan çekilmeden önce, bölgedeki Filistinlilere ait evleri ve arazileri buldozerlerle yıktığını bildirdi.

Can Kaybı ve Saldırılar

İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Refah kentinin doğusunu bombaladı ve bu saldırılar sonucunda bir Filistinli hayatını kaybederken, bir başkası da ağır yaralandı.

Ateşkesin İhlali

19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık ateşkesi ihlal ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İhlallerin Sayısı

Filistinli bir yetkili, ateşkesin yürürlüğe girdiği 23 gün içinde İsrail’in insani protokolu 269 kez ihlal ettiğini belirtti.

Ölü Sayısı ve Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak'a kadar sürmüş ve 61 binden fazla insan yaşamını yitirmiştir. Enkaz altında kaybolanların sayısı ise 14 binden fazladır.