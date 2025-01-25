İsrail Ateşkes İhlalleri: Gazze'de 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Ateşkes İhlalleri Sürüyor
Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Salahaddin ve Raşid caddelerinde, İsrail ordusunun ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 Filistinli ise yaralandı.
Görgü Tanıklarının İfadeleri
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Hamas'ın 4 İsrailli kadın askeri teslim etmesinin ardından, Gazze kenti ve kuzey bölgelerine geçiş izni bekleyen Filistinli sığınmacılara ateş açtığını belirtti. Açılan ateş sonucu 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2'sinin yaralandığı ifade edildi.
Tıbbi Kaynakların Açıklamaları
A.A. muhabirine konuşan tıbbi kaynaklar, hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesi ile yaralıların Gazze Şeridi'ndeki El Avde ve Aksa Şehitleri hastanelerine kaldırıldığını bildirdi.
Askeri Araçların Konumlanması
Ayrıca tanıklar, İsrail askeri araçlarının Netzarim Koridoru ve çevresindeki bölgelerde konuşlandığını aktardı.