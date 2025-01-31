İsrail, Ateşkese Rağmen Bekaa Vadisi'ne Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, müzakerelere rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne hava saldırısı düzenledi. 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese duyulan saygı, bu eylemle birlikte sorgulanmaya başlandı.

Ordunun yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde Bekaa Vadisi'nde çok sayıda noktaya hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılarda hedef alınan yerlerin "Hizbullah'a ait" olduğu bildiriliyor. Ayrıca, Lübnan-Suriye sınırında bulunan ve silah sokmak için kullanıldığı iddia edilen altyapı noktalarının da saldırılarla vurulduğu kaydedildi.

Lübnan makamlarından, bu saldırılarda yaşanan can kaybı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği gibi, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Bu anlaşmaya göre, İsrail ordusunun 60 gün içerisinde Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gerekiyordu.

Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine tam olarak yerleşmediğini öne sürerek, geri çekilme süresini 18 Şubat'a kadar uzattı. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 26 kişi hayatını kaybetti, 206 kişi ise yaralandı.