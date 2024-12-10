İsrail, Ateşkesi 14. Gününde 11 Kez İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 14. gününde 11 kez ihlal etti. Bu ihlaller sonucunda toplam ihlal sayısı 194'e yükseldi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, ihlaller Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Bint Cibeyl, Mercayun ve Sur gibi bölgelerde yoğunlaştı. Ayrıca, kuzeyde yer alan Akkar bölgesindeki Keservan da hedef alındı.

İsrail, ateşkes ihlallerini savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), topçu atışları ve makineli tüfeklerle ateş açma gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirdi. Özellikle evler ve binalar bombardımana maruz kaldı.

Mercayun bölgesinde, İsrail ordusu el-Hıyam ve Meys el-Cebel beldelerine geniş çaplı bombardıman düzenledi. Şakra ve Dubey Kalesi çevresinde ise makineli tüfeklerle ateş açıldı. Bint Cibeyl meydanında, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın saldırısı sonucu bir araç sürücüsü yaralandı.

Sur kentine bağlı Şihin ve el-Cebin beldelerine çok sayıda top mermisi düştü. Keservan bölgesinde ise bir savaş uçağından fırlatılan patlamamış bir füze, üç katlı bir evin üzerine düştü.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından 27 Kasım tarihinden itibaren, İsrail saldırıları sonucunda toplamda 23 kişi hayatını kaybetti ve 29 kişi yaralandı. İsrail ile Hizbullah arasında süregelen çatışmalar, 8 Ekim 2023 itibarıyla başlamıştı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül tarihindeki hava saldırıları sonucunda yaşamını yitirmişti. Öte yandan, İsrail'in 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1100'den fazla kadın ve çocuk dahil olmak üzere 4000'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve 16000'den fazla insan yaralanmıştır. Saldırılar sonucunda neredeyse 1,9 milyon kişi yerinden edilmiştir.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.