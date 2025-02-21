İsrail, Ateşkesi İhlal Ederek 100 Filistinliyi Öldürdü

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlali sonucu 100 Filistinli hayatını kaybetti, 820 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:04
İsrail, Ateşkesi İhlal Ederek 100 Filistinliyi Öldürdü

İsrail'in Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail'in ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin üzerinden bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen, 100 Filistinli hayatını kaybetti, 820 kişi ise yaralandı.

Gazze hükümeti Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Son kurban, bu sabah Refah’ta öldürülen bir kadındı,” ifadesini kullandı ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren anlaşmanın ihlaline dikkat çekti.

İhlallerin Sayısı 350'yi Aştı

Maruf, İsrail ordusunun 350'den fazla ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini ve bu ihlaller arasında insani protokol hükümlerinin engellenmesinin yer aldığını belirtti.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarında, Gazze Şeridi’nde yaklaşık 48 bin 319 Filistinli hayatını kaybetti. Ölüler arasında 17 bin 881 çocuk ve 12 bin 316 kadın bulunuyor. Ayrıca, 111 bin 749 kişi yaralandı. Hala enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilmektedir.

Gazze’de halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alındığı da biliniyor; bu durum sivil altyapının tahribatına neden oldu.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde 27 Ocak'ta, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin geçişine açıldı ve 9 Şubat'ta İsrail ordusu bu koridordan çekildi.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 8 ay süren işgalin ardından 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Esir takasının ilk altı turunda, 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900’ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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