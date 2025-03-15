İsrail, Ateşkesten Bu Yana 150 Filistinliyi Öldürdü

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in ateşkes sonrası 150 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı. Hükümet, bu durumu şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 19:10
İsrail, Ateşkesten Bu Yana 150 Filistinliyi Öldürdü

Gazze'de Filistin Hükümeti'nden Tüyler Ürperten Açıklama

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti, ocak ayında yürürlüğe giren ateşkes döneminden bu yana, İsrail ordusunun bölgede 40'ı çocuk olmak üzere toplam 150 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

İşgal Devleti İsrail'in Suçları Artıyor

Hükümet medyasından yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devletinin son zamanlarda sivillere yönelik suçlarını kasıtlı olarak artırdığı, odun toplayan ya da evlerini kontrol eden sivilleri hedef aldığı” belirtildi. Bu kişilerin, İsrail ordusunun açtığı ateşle şehit olduğu vurgulandı.

Şiddetle Kınanan Katliamlar

Açıklamada, İsrail’in savaş suçu işlemeye devam ettiği ve uluslararası hukuku hiçe saydığı tespitine yer verildi. Ayrıca, İsrail ordusunun bu gün Gazze'de 9 kişiyi daha öldürdüğü bildirildi.

Netanyahu’nun Sorumluluğu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, uluslararası hukuk açısından suçlu olarak arandığı ifade edilerek, Netanyahu’nun abluka uygulamakla kalmayıp, yaşam gerekçelerini de yok ettiği ve masum sivilleri hedef aldığı kaydedildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamanın sonunda, arabuluculara ve uluslararası topluma, “Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları durdurmak için siyasi, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri” çağrısında bulunuldu.

Son Olaylar

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyt Lahiya'da düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılar, hızlı bir şekilde Endonezya Hastanesine kaldırıldı.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasının 2 Mart'ta sona erdiği ve İsrail’in, aynı tarihte Gazze'ye her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurduğu bildirilmişti. 9 Mart'ta ise Gazze'ye elektrik tedarikinin kesildiği basına yansıdı.

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