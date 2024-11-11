İsrail Bakanı Ron Dermer, Hizbullah ile Ateşkes Görüşmeleri İçin ABD'ye Gitti

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için ABD'ye gittiği duyuruldu. Yerel basında çıkan haberlere göre, Dermer'in geçen hafta Rusya'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu ziyaretin, Hizbullah ile yapılacak ateşkese varılması çabalarının önemli bir parçası olduğu ifade edilirken, Dermer'in bu süreçte kilit bir role sahip olduğu öne sürüldü.

Dermer'in ofisi, Rusya ziyaretine ilişkin herhangi bir yorum yapmazken, aynı zamanda ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile de görüşmesinin planlandığı belirtildi. Axios haber kaynağının aktardığı bilgiye göre, bu görüşmelerin, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik önemli adımlar olabileceği düşünülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.