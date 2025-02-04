İsrail Bakanı Zohar: "Hamas'ın Gazze'deki Kontrolüne İzin Vermeyeceğiz"

İsrail Bakanı Zohar'ın Açıklamaları

İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar, esir takası anlaşmasının bozulması pahasına da olsa Hamas’ın Gazze Şeridini kontrol altında tutmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Zohar, bu konudaki görüşlerini Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ateşkesin İkinci Aşaması

Zohar, Tel Aviv yönetiminin ateşkesin "ikinci aşamasına geçilmesinden yana olduğunu" belirtti. Ancak, İsrail'in Hamas'ın Gazze'de yönetimde kalmasına "izin veremeyeceğini" vurguladı. Bakan, hükümetin ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için "her şeyi yapacağını" ifade etti.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 15 Ocak'ta Katar tarafından duyurulmasının ardından, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu anlaşma, üç aşamadan oluşmaktadır; ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacaktır.

İkinci Aşama Müzakereleri

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını bildirmiştir.