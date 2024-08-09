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İsrail Bakanından Lübnan Halkına Mesaj: Gazze'deki İnsani Drama Dikkat!

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Gazze'deki zorla göç eden Filistinlilerin görüntüleriyle Lübnan halkına mesaj gönderdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:04
İsrail Bakanından Lübnan Halkına Mesaj: Gazze'deki İnsani Drama Dikkat!

İsrailli Bakandan Gazze’deki İnsani Dram ile Lübnan'a Mesaj

Bezalel Smotrich, İsrail’in Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı insani dramı yansıtan görüntülerle Lübnan halkına dikkat çekti.

Filistinlilere Tahliye Uyarısı

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tahliye uyarısında bulunmasının ardından bölgede zorla yerinden edilen Filistinlilerin göç yolculuğunu belgeleyen görüntüler paylaştı. Bu görüntüler, Han Yunus kentinin doğusunda yaşanan zorunlu göçün trajedisini gözler önüne seriyor.

Lübnan’a Yönelik Uyarılar

Smotrich, gönüllü yerinden edilme ve zorunlu göçün tehdidi altındaki Filistinlilerin durumu hakkında, "Hamas, Gazze halkına yıkım ve tahribat getirdi. En iyisi Lübnan halkı bu görüntüleri iyi izlesin" şeklinde bir mesaj iletti.

Han Yunus'ta Zorunlu Göç Dalgası

İsrail ordusunun yeniden başlattığı kara saldırıları ve tahliye talepleri sonucunda, Han Yunus'un doğusunda büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Binlerce yanına alabildiği birkaç parça eşya ile zorla yerinden edilmiş Filistinli, enkaza dönmüş binaların arasından güvenli yerlere ulaşmaya çalışıyor. Sosyal medyada yayımlanan bu görüntüler, insani bir felaketi ortaya koyuyor.

Geçmişteki Yıkım İzleri

Aralık 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların yoğunlaştığı dönemde, Han Yunus büyük bir yıkım yaşadı. İsrail ordusu, Han Yunus'ta bıraktığı büyük hasar sonrasında, Filistin Sivil Savunma Ekipleri ellerine yüzlerce ceset ulaştırdı ve yaklaşık 8 bin kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Nasır Hastanesi'nin bahçesinde 300’den fazla cesedin gömüldüğü bir toplu mezara ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, temmuz sonunda yeniden Han Yunus’a yönelik kara saldırısı başlatarak, bölgedeki zorlu koşulları daha da derinleştirdi. Bu süreçte yaşanan can kayıpları ve yıkım, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.

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