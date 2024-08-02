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İsrail Bakanlarına Uydu Telefonu Dağıtıldı: Olası Tehditlere Karşı Önlem

İsrail, olası İran ve Hizbullah misillemelerine karşı bakanlarına uydu telefonları tahsis etti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:34
İsrail Bakanlarına Uydu Telefonu Dağıtıldı: Olası Tehditlere Karşı Önlem

İsrail'de Bakanlara Önemli İletişim Tedbiri

İsrail basınında yer alan haberlere göre, yönetim, İran veya Hizbullah'ın muhtemel misilleme eylemlerine karşı önlem olarak kabine üyelerine uydu telefonu tahsis etti.

İletişim Ağına Olası Tehditler

Bazı kaynaklar, özellikle iletişim ağlarında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle bu tedbirin alındığını belirtirken, uyduların acil durumlarda kullanılacağını ifade etti.

Üst Düzey Personel ve Güvenlik Önlemleri

Ayrıca, bazı bakanlıkların üst düzey görevlerine de uydu telefonları sağlandığı kaydedildi. Yetkililer, iletişim hatlarının zarar göreceğine dair herhangi bir istihbarat bilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Son Gelişmeler ve Suikast İddiaları

Bunların yanı sıra, Hizbullah'ın önde gelen isimlerinden Fuad Şükür, 30 Temmuz'da Beyrut'ta gerçekleştirilen bir İsrail saldırısında yaşamını yitirmişti. Öte yandan, Hamas lideri İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da bir suikasta maruz kaldı. Hem İran hem de Hamas, bu saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu öne sürdü. Tel Aviv yönetimi ise bu suikasta ilişkin sessizliğini sürdürmeyi tercih ediyor.

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