İsrail, Barselona Belediye Başkanı Collboni'nin Filistin Ziyaretini Engelledi

İspanya'nın Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni'nin, Filistin şehirleriyle işbirliğini güçlendirmek amacıyla yapmayı planladığı ziyaret, İsrail yetkililerince engellendi.

Ziyaretin iptali: Vize son anda reddedildi

Barselona Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Collboni'nin Beytüllahim ve Ramallah belediye başkanlarının daveti üzerine kurumsal temaslarda bulunmak üzere bugün Filistin'e gitmek için yola çıktığı; başlangıçta onaylanan vizesinin Tel Aviv yetkilileri tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan son dakikada reddedildiği bildirildi.

Ziyaret programı ve amaçları

Açıklamaya göre ziyaretin amaçları arasında, Filistin şehirleriyle işbirliğini ve şehirlerin barış aracıları olarak rollerini güçlendirmek; eski İsrail Başbakanı İzak Rabin ile eski Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Yaser Arafat'ın mezarlarına çiçek bırakmak; B'Tselem ve Peace Now gibi sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapmak ve UNRWA ile Barselona Belediyesi arasında yürütülen ortak projeler hakkında bilgi alışverişi yapılması yer alıyordu. Ayrıca program kapsamında Ürdün'de de görüşmeler planlandığı kaydedildi.

Collboni: "Düşmanca bir eylem"

Collboni, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in tavrını "diyaloğu arama girişimlerine karşı düşmanca bir eylem" olarak nitelendirdi. Collboni paylaşımında şunları ifade etti: "İsrail hükümeti Filistin halkını yalnızlaştırmaya ve onların maruz kaldığı sürekli insan hakları ihlallerini dünyadan gizlemeye çalışıyor. Savunduğumuz şehirlerin diplomasisine ve özgürlüğe karşı direkt bir saldırı. Bu veto bizim kararlılığımızı daha da güçlendiriyor. Filistin halkının haklarının tanınması, adalet ve barış için Barselona'dan yorulmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Arka plan

Barselona Belediyesi, geçen mayıs ayında İsrail ile tüm kurumsal ilişkileri, uluslararası hukuka saygı gösterilene kadar kesme ve Barselona-Tel Aviv kardeş şehir anlaşmasını askıya alma kararı almıştı. Ayrıca, Gazze'deki saldırıları mayıs ayında "insanlık dışı" olarak nitelendiren Collboni'ye, Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac bir mektup göndererek "mevcut soykırım sırasında Filistin davasına verdiği cesur ve kapsamlı destek için" teşekkür etmişti.