İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile Acil Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

İsrail ve ABD Liderlerinin Kritik Görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile İran'a olası bir saldırı öncesinde önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, tarafların arasında devam eden gerilim ve bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından kritik bir öneme sahip.

Görüşmenin Detayları

İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşmeye dair bir fotoğraf paylaşarak, Netanyahu ve Biden'ın telefonda görüştüğünü doğruladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre; görüşme toplam 50 dakika sürdü ve birçok konunun ele alındığı bilgisi verildi.

Beyaz Saray Açıklamaları

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü ve "doğrudan" ile "verimli" geçtiğini belirtti. Jean-Pierre, "Başkan ile Başbakan arasında pek çok konu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yakında yazılı bir açıklama yapacağız," dedi.

İran Üzerindeki Baskılar ve Askeri Stratejiler

Görüşmede, İsrail'in İran'ın yeni füze saldırısına nasıl yanıt vereceği üzerinde duruldu. Hem Gazze Şeridi hem de Lübnan ile ilgili olası askeri eylemler hakkında da tartışma yapıldığı bildirildi. İsrail kaynakları, İran'daki askeri hedeflere yönelik hava saldırılarının yanı sıra bir dizi suikastın da gündeme alınabileceğini öne sürdü.

Zoav Gallant'ın Ziyareti ve Ertelenecek Olan Planlar

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'ye yapacağı ziyaret öncesinde Netanyahu'nun Biden ile görüşmeden yola çıkmasını istemediği belirtildi. Gallant'ın ziyareti amaçlanan tarihte gerçekleşmeyecek ve ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor.

Bu kritik telefon görüşmesi, Netanyahu ve Biden arasında yaşanan soğuk havaların ardından iki ay aradan sonra yapılan ilk görüşme olması açısından dikkat çekiyor.