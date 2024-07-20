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İsrail Başbakanı Netanyahu: "Husiler, İran'ın şer ekseninin ayrılmaz bir parçasıdır”

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Husilerin "İran’ın şer ekseninin ayrılmaz bir parçası" olduğunu iddia etti.Netanyahu, yayımladığı video mesajda...

Yayın Tarihi: 20.07.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 23:44
İsrail Başbakanı Netanyahu: "Husiler, İran'ın şer ekseninin ayrılmaz bir parçasıdır”

ANKARA (AA) - İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Husilerin "İran’ın şer ekseninin ayrılmaz bir parçası" olduğunu iddia etti.

Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki Hudeyde kentindeki limana düzenlenen hava saldırısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Husiler, İran'ın şer ekseninin ayrılmaz bir parçasıdır" diyen Netanyahu, son sekiz ayda İsrail'i yüzlerce balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını belirtti.

Söz konusu saldırıların engellenmesindeki yardımları için ABD ve diğer müttefiklere teşekkür eden Netanyahu, Husilerin en büyük ticaret yollarından birinde seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini savundu.

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Hudeyde’deki limanın askeri amaçlar için kullanıldığını iddia eden Netanyahu, "İran tarafından Husilere tedarik edilen ölümcül silahlar için bir giriş noktası olarak kullanıldı." dedi.

Saldırının düşmanlarına "İsrail'in kolunun ulaşamayacağı hiçbir yer olmadığını açıkça gösterdiğini” savunan Netanyahu, “Her şekilde, her cephede kendimizi koruyacağız. Bize zarar veren herkes saldırganlığının bedelini çok ağır ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.

Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görülmüştü.

İsrail ordusu da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

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