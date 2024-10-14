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İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a Saldırıların Devam Edeceğini Açıkladı

Netanyahu, Lübnan'ın her yerinde Hizbullah'a karşı kararlı bir mücadelenin süreceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:52
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a Saldırıların Devam Edeceğini Açıkladı

Netanyahu'dan Lübnan Açıklaması

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkenin ordusunun Beyrut dahil olmak üzere tüm Lübnan'da hedef alımına devam edeceğini açıkladı. Netanyahu’nun bu açıklamaları, Hayfa kentinin güneyindeki Golani eğitim üssünü ziyaret ettiği esnada yapıldı.

Beyrut ve Hizbullah Üzerine Vurgu

Netanyahu, burada konuşarak, "Lübnan'ın her yerinde, özellikle de Beyrut'ta, Hizbullah'a karşı amansız saldırılar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. Bu açıklama, İsrail ordusunun Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerini kaybetmesinin ardından gelmesi dikkat çekici oldu.

Hizbullah'ın Karşılık Verdiği Saldırılar

Hizbullah, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma amacıyla ve beyrot’taki saldırılara karşılık olarak Hayfa'nın güneyindeki Binyamina bölgesinde İsrail ordusuna ait Golani eğitim üssüne İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Bombardıman Etkileri

8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 2,309 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor; bunların 104'ü çocuk, 194'ü kadındır. Ayrıca 10,782 kişinin de yaralandığı belirtilmektedir. İsrail ordusunun da doğrudan Lübnan'daki Hizbullah'a karşı saldırılara devam ettiği ve büyük ölçüde ordu üslerine hedef alındığı ifade edilmektedir.

İnsani Kriz ve Göç Dalgalanması

İsrail’in bombardımanları sonucunda 100 binlerce Lübnanlı yerinden edilmiş durumda. Lübnan hükümetinin açıklamalarına göre, 430 binden fazla kişi Suriye'ye göç etmiş bulunmaktadır. Bu durum, ülkenin güney kesimlerinde başlayan göç dalgalarının devam ettiğini göstermektedir.

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