İsrail Başbakanı Netanyahu Yolsuzluk Davası İçin Hakim Karşısında

Netanyahu, Hakim Karşısında

İsrail'in görevdeyken yargılanan ilk başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki üç ayrı yolsuzluk davası kapsamında ifade vermek üzere Tel Aviv Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Netanyahu, avukatları aracılığıyla yaptığı erteleme talebinin reddedilmesinin ardından duruşmaya katılmak zorunda kaldı. Mahkemeye çok sayıda milletvekili ve bakanın destek vermek amacıyla geldiği gözlemlendi.

Protestolar ve Destek Gösterileri

Adliyenin önünde, Netanyahu destekçileri ile karşıtlarının düzenlediği protestolar dikkat çekiyor. Özellikle, Gazze’de esir tutulanların aileleri, Netanyahu'yu protesto eden pankartlar taşıyarak mahkeme binasının girişinde toplandı.

Bunlar arasında, Gazze'de ölen İsrailli esir asker Ron Sherman'ın annesi Maayan Sherman'ın "Netanyahu yüzünden kaçırıldı. Netanyahu tarafından öldürüldü." yazılı pankartıyla yer alması öne çıktı.

Mahkeme binasının her iki yanında toplanan gruplar arasındaki olası taşkınlıklara müdahale etmek üzere polis birlikleri hazır bekletiliyor.

Yolsuzluk Davalarının Ayrıntıları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında rüşvet, emanete ihanet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Netanyahu'nun yargı süreci 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde başlamıştı.

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Netanyahu'nun Bezeq Telekomünikasyon şirketinin sahibi Shaul Elovitch aracılığıyla, Walla News adlı internet sitesinde kendisi ve ailesi lehine haberler yapılması için 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağladığı ileri sürülüyor.

Suçlamalar arasında, Netanyahu'nun İletişim Bakanlığı Genel Müdürü yerine Shlomo Filber'i atayarak Elovitch lehine hükümet politikalarını yönlendirdiği de yer almakta.

Hediye İddiaları ve İddianame

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında Netanyahu'nun, İsrailli film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan toplamda 283 bin dolar değerinde hediyeler aldığı öne sürülüyor. İddianamede, bu hediyelerin siyasi fayda sağlaması karşılığında verilmiş olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, Netanyahu ile Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes arasında, gazetenin yayın politikasının Likud liderinin lehine olacağına dair bir anlaşma yapıldığı iddiaları da gündemde.

Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davada suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilirken, iddiaları reddediyor ve masumiyetini ısrarla savunuyor.