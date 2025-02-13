DOLAR
36,12 0,03%
EURO
37,65 -0,28%
ALTIN
3.390,57 -0,73%
BITCOIN
3.462.123,54 1,22%

İsrail Başbakanlığı: Hamas ile Krizde Uzlaşı Sağlanamadı

İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasında uzlaşı sağlanmadığını resmi olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:01
İsrail Başbakanlığı: Hamas ile Krizde Uzlaşı Sağlanamadı

İsrail Başbakanlığı'ndan Açıklama

İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası konusunda henüz uzlaşıya varılmadığını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mısır basınında yer alan krizin çözüldüğüne dair haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada Önemli Noktalar

Açıklamada, "Hamas ile krizin çözümü konusunda şu ana kadar bir uzlaşıya varılmadı" ifadesi vurgulandı. Hamas'ın, İsrailli esirlerin teslimatı konusunu askıya almasından dolayı yapılan haberlerin sahte olduğu dile getirildi.

Mısır ve Katar’ın Çabaları

Mısır’da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonu, Mısırlı bir yetkilinin açıklamasına dayandırarak, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının önündeki engelleri aşma çabalarının başarıya ulaştığını iddia etmişti.

Hamas'tan Açıklama

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleşmesi beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını duyurdu. Açıklamada, bu kararın arabuluculara baskı kurma fırsatı verdiği ifade edildi.

ABD'nin Başlatacağı Adımlar

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğleye kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş ve "Sonra kıyamet kopsun" şeklide bir ifade kullanmıştı.

Netanyahu'dan Tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalmaması durumunda ateşkesin sona ereceği ve şiddetli saldırılara başlayacaklarına yönelik tehditte bulundu. Netanyahu, ordusuna Gazze bölgesine takviye birlik gönderilmesi talimatı verdi.

Hamas’ın Değerlendirmesi

Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail’in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engelleri kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşmanın ve esir takasının uygulanmaya devam edileceğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayvancılık Bilgi Yarışması: Dereceye Girenlere Yem Hediye Edildi
2
Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay’ın Acı Haberi İzmir'de Aileye Ulaştı
3
Özgür Özel, Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş ile Görüştü
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdamda Büyük Artış Sağlandığını Açıkladı
5
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı
6
Aydın'da Dalgalar Tarafından Aşındırılan Bölgeden Heykel Parçası Çıktı
7
Tokayev: Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Tutumlarımız Gerçeğe Dönüşüyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!