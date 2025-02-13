İsrail Başbakanlığı: Hamas ile Krizde Uzlaşı Sağlanamadı

İsrail Başbakanlığı'ndan Açıklama

İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası konusunda henüz uzlaşıya varılmadığını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mısır basınında yer alan krizin çözüldüğüne dair haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada Önemli Noktalar

Açıklamada, "Hamas ile krizin çözümü konusunda şu ana kadar bir uzlaşıya varılmadı" ifadesi vurgulandı. Hamas'ın, İsrailli esirlerin teslimatı konusunu askıya almasından dolayı yapılan haberlerin sahte olduğu dile getirildi.

Mısır ve Katar’ın Çabaları

Mısır’da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonu, Mısırlı bir yetkilinin açıklamasına dayandırarak, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının önündeki engelleri aşma çabalarının başarıya ulaştığını iddia etmişti.

Hamas'tan Açıklama

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleşmesi beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını duyurdu. Açıklamada, bu kararın arabuluculara baskı kurma fırsatı verdiği ifade edildi.

ABD'nin Başlatacağı Adımlar

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğleye kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş ve "Sonra kıyamet kopsun" şeklide bir ifade kullanmıştı.

Netanyahu'dan Tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalmaması durumunda ateşkesin sona ereceği ve şiddetli saldırılara başlayacaklarına yönelik tehditte bulundu. Netanyahu, ordusuna Gazze bölgesine takviye birlik gönderilmesi talimatı verdi.

Hamas’ın Değerlendirmesi

Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail’in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engelleri kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşmanın ve esir takasının uygulanmaya devam edileceğini duyurdu.