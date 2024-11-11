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İsrail Başbakanlık Ofisi'nde Şantaj İddiaları Mafya Suçlarına Benziyor

İsrail basınına göre Netanyahu'nun ofisindeki şantaj suçlamaları, mafya suçlarıyla benzerlik gösteriyor. Üç ayrı soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 19:28
İsrail Başbakanlık Ofisi'nde Şantaj İddiaları Mafya Suçlarına Benziyor

İsrail basını, Başbakanlık Ofisi'nin karıştığı öne sürülen şantaj suçlarının mafya suçlarıyla benzerlik gösterdiğini iddia etti. Haaretz gazetesinin haberine göre, bu suçlamalarla ilgili hâlihazırda üç ayrı soruşturma yürütülüyor, ancak soruşturmalarla ilgili pek az bilgi kamuoyuyla paylaşıldı.

Haberde, şantaj suçlarının birbirleriyle bağlantısız görünebileceği, ancak hepsinin ortak bir hedefte birleştiği ifade ediliyor. Hedefin, Netanyahu’nun 7 Ekim 2023 katliamındaki sorumluluğunu tarih kitaplarından silmek ve tüm suçu orduya atmak olduğu iddia ediliyor.

İlk soruşturma dosyasına göre, Başbakanlık Ofisi'nin savaş sırasında gerçekleşen güvenlik kabinesi toplantılarına dair tutanakların değiştirilmesi çabasıyla ilgili şüpheler mevcut. Bu değişikliklerin, delillerin değiştirilmesi anlamına geleceği belirtiliyor; bu durum, Netanyahu’nun tarihsel sorumluluğunun belirleneceği soruşturma komiteleri için de fayda sağlayabilir.

İkinci dosyada ise tutanaklara erişim için yapılan şantaj ile ilgili dikkat çekici bulgular yer alıyor. Başbakanlık Ofisi'ndeki görevlilerin, tutanaklara erişmek amacıyla geçmişte ofiste çalışmış bir askeri yetkiliye şantaj yaptığından şüphelenildiği aktarılıyor.

Üçüncü dosya, ordu mensuplarının ordu bilgisayar sistemlerinden hassas bilgileri yasa dışı yollarla çıkardığını ve bu bilgileri Başbakanlık Sözcüsü Eli Feldstein'a verdiğine dair iddialarla ilgili.

Netanyahu’nun söz konusu suçlamaları reddetmesi, ofisin mafya tarzı davranışlar sergilediği izlenimini güçlendirdi. Netanyahu, bu durumu ülkedeki yönetimi baltalamayı amaçlayan örgütlü bir kampanya olarak nitelendirdi.

Haaretz, gerçeklerin açığa çıkması adına soruşturmaların ilerlemesi gerektiğini, ancak bu çabaların Netanyahu’yu destekleyen derin devleti yenmeye yetmeyeceğini vurguladı. Gazetenin önceki günkü haberinde, Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, 7 Ekim sonrası tutanaklara ulaşmak için bir askeri yetkiliye şantaj yaptığı iddia ediliyordu.

İsrail polisi, Başbakanlık Ofisi çalışanlarının, askeri bir yetkiliye ait hassas görüntüleri kullanarak bu kişiden tutanaklara erişim sağlamaya çalıştıklarını araştırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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