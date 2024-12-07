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İsrail Basını: Esed Rejiminin Devrilmesi Kötü Haber Olabilir

İsrail basını, Esed rejiminin devrilmesinin Tel Aviv için kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:56
İsrail Basını: Esed Rejiminin Devrilmesi Kötü Haber Olabilir

Esed Rejiminin Devrilmesi İsrail İçin Kötü Haber Mi?

İsrail basınında, Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların ilerleyişinin potansiyel olarak Esed rejiminin devrilmesine yol açabileceği ve bunun İsrail için "kötü haber" olabileceği kaydedildi. The Jerusalem Post yazarı Herb Keinon’un değerlendirmelerine göre, İsrail, Esed rejiminin zayıflamasını istemekle birlikte, onun devrilmesini istemiyor.

İsrail'in Çıkarları

Keinon, "Esad yönetimindeki zayıflamış bir Suriye rejimi, İsrail'in çıkarına olacaktır. Ancak sorun şu: İsrail Esad'ın zayıfladığını görmek istiyor, ancak çok fazla değil ve devrilmemesini istiyor," ifadelerini kullandı. İsrail'in, Suriye'deki rejim karşıtı gruplar ya da İran destekli milislerin sınırlarına yaklaşmasını istemediği vurgulandı.

Bölgedeki Güvenlik Durumu

Yazar, zayıflamış bir Esed rejiminin Suriye'nin gelecekte İsrail için inandırıcı bir tehdit oluşturamayacağını belirtiyor. Uzun süredir devam eden iç savaşın, Suriye'yi konvansiyonel bir tehdit olmaktan çıkardığını ifade eden Keinon, "Esad'ın İsrail’e karşı yeni bir cephe açmamasına dikkat edin"

Öngörülebilirlik ve Kaos Korkusu

Esed rejiminin devrilmesinin kaosa yol açabileceğini belirten Keinon, yazısında şu ifadeleri kullandı: “İsrail, genel olarak öngörülebilirliği seviyor ve Suriye'de Esad bunu sağlıyor.” İsrail’in dalgalı bir yönetim görmek istemeyeceği, Şam'daki yeni yöneticinin ne yapacağının kestirilemeyeceği dile getirildi.

Tel Aviv Yönetiminin Stratejisi

Keinon, Tel Aviv’in Suriye'deki temel çıkarlarının, “İran-Suriye-Hizbullah eksenini zayıflatmak”“güvenlik çıkarları doğrudan tehdit edilmediği sürece kavganın dışında kalmak”

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