İsrail Basını: Esed Rejiminin Devrilmesi Kötü Haber Olabilir

Esed Rejiminin Devrilmesi İsrail İçin Kötü Haber Mi?

İsrail basınında, Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların ilerleyişinin potansiyel olarak Esed rejiminin devrilmesine yol açabileceği ve bunun İsrail için "kötü haber" olabileceği kaydedildi. The Jerusalem Post yazarı Herb Keinon’un değerlendirmelerine göre, İsrail, Esed rejiminin zayıflamasını istemekle birlikte, onun devrilmesini istemiyor.

İsrail'in Çıkarları

Keinon, "Esad yönetimindeki zayıflamış bir Suriye rejimi, İsrail'in çıkarına olacaktır. Ancak sorun şu: İsrail Esad'ın zayıfladığını görmek istiyor, ancak çok fazla değil ve devrilmemesini istiyor," ifadelerini kullandı. İsrail'in, Suriye'deki rejim karşıtı gruplar ya da İran destekli milislerin sınırlarına yaklaşmasını istemediği vurgulandı.

Bölgedeki Güvenlik Durumu