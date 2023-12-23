İsrail basını İsrail güçlerinin Tel Aviv, Gazze'ye karşı kara saldırıları sonlandırılacağını yazdı

İsrail basının iddiasına göre İsrail güçleri gelecek haftalarda Gazze Şeridi'ne yaptığı kara saldırılarını sonlandıracağı belirtildi.

İsrail basını İsrail güçlerinin Tel Aviv, Gazze'ye karşı kara saldırıları sonlandırılacağını yazdı
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Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu ile Hamas arasında devam eden çatışma, bölgede ve dünyada büyük bir gerilime neden oluyor. İsrail, Gazze'yi Hamas'ın roket saldırılarına yanıt olarak defalarca vurdu. Bu saldırılar sivil kayıplara yol açtığı için uluslararası toplumun eleştirilerine maruz kaldı. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonunu sonlandırmaya hazırlandığını duyurdu. Habere göre, İsrail ordusu, Gazze'deki kara manevrasını bitirecek, kuvvetlerini azaltacak, yedek kuvvetlerini terhis edecek, hava saldırılarına başvuracak ve Gazze ile İsrail arasında tampon bölge oluşturacak. Bu haber, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmanın üçüncü ve son aşamasına girildiğini gösteriyor.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre henüz kaynağı paylaşılmayan bir bilgi olarak, "Operasyonel başarılara göre, İsrail ordusu önümüzdeki haftalarda Gazze'deki çatışmanın üçüncü aşamasına geçmeye hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan habere göre İsrail yetkililerinin "Üçüncü aşama, Gazze Şeridi'ndeki kara manevrasının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, yedek kuvvetlerin terhis edilmesi, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasını içeriyor." şeklinde söylemde bulundukları iddia edildi.

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GÜNEYE İLERLEMEKTE ZORLUK ÇEKTİLER

İsrail basınında yer alan habere göre "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgenin çoğunun kontrolünü ele geçirdiğini, ancak güney bölgesinde ilerlemekte büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu." şeklinde bilgi aktarıldı.

7 Ekim'de başlayan saldırılarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 139'u karadan yürütülen işgalde olmak üzere 472 askerin öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

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SAFLRI DÜZELTMEK İÇİN GERİ ÇEKİLDİKLERİNİ İDDA ETMİŞLERDİ

Gazze Şeridi'nde kara saldırıları sürerken 784 subay ve asker yaralandı. Ordunun internet sitesinde paylaşılan verilere göre, yaralıların 179'u ağır, 302'si orta, 303'ü hafif yaralı. 

Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun "seçkin" piyade tugayı Golani'nin, "saflarını güçlendirmek ve yenilenmek" için Gazze'den ayrıldığını aktardı. 

Walla internet sitesi de "70 günden uzun süre geçirdikten ve 44 askerini kaybettikten sonra Golani Tugayının birkaç günlüğüne, askerlerin ailelerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığı" haberİni verdi.

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