İsrail Basını: Washington ile Hamas Görüşmeleri Yeniden Başladı

Arabulucuların çıkmazı ve ABD'nin tutumu

Israel Hayom gazetesinin ABD'li ve Arap kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington ile Hamas arasındaki temasa haftalar süren kesintinin ardından son günlerde yeniden başlandı.

Gazete, görüşmeler yeniden başlasa da ABD yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik ilerleyişini engellemeyeceği yönünde bir tutum sergilediğini aktardı.

Haberde, görüşmelerin tekrar başlamasının, arabulucuların Mısır ve Katar'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek için bir formül bulamamasının ardından gerçekleştiği vurgulandı.

ABD'nin pozisyonunun, savaşın ancak tüm esirlerin serbest bırakılmasını garanti eden kapsamlı bir anlaşmayla sona erdirilebileceği görüşüne dayandığı, Washington'ın bu çerçevede İsrail ile acil bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini ilettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, 'esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak' dedik." şeklinde konuştu.

Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda görüşüldüğünü belirten Trump, ayrıca 30 esirin öldüğünü düşündüklerini ifade etti.