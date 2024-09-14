İsrail, Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Filistin'de Gözaltılar Devam Ediyor

İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonları sürüyor. Dünden itibaren en az 10 Filistinli, eski mahkumlar da dahil olmak üzere, İsrail kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Nablus, Ramallah, Tulkerim ve El Halil Seçenekleri

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, Filistinli Tutuklu İşleri Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, bu tutuklamaların Nablus, Ramallah, Tulkerim ve El Halil illerinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Baskınlar sırasında gözaltına alınan kişilerin kimlikleri konusunda daha fazla bilgi verilmedi. Gözaltılar, bölgedeki gerilimin artmasının ardından gelen yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor.