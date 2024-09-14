DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.025.790,79 0,27%

İsrail, Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı, operasyonlar Nablus, Ramallah, Tulkerim ve El Halil'de gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:41
İsrail, Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Filistin'de Gözaltılar Devam Ediyor

İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonları sürüyor. Dünden itibaren en az 10 Filistinli, eski mahkumlar da dahil olmak üzere, İsrail kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Nablus, Ramallah, Tulkerim ve El Halil Seçenekleri

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, Filistinli Tutuklu İşleri Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, bu tutuklamaların Nablus, Ramallah, Tulkerim ve El Halil illerinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Baskınlar sırasında gözaltına alınan kişilerin kimlikleri konusunda daha fazla bilgi verilmedi. Gözaltılar, bölgedeki gerilimin artmasının ardından gelen yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: 10 Kişi Tutuklanmıştı! Narin'in Katili Savcıya Göre Bakın Kim
2
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
3
TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nda Selçuk Bayraktar'dan Önemli Açıklamalar
4
Hırvatistan'da Türkiye'nin Partner Olduğu Uluslararası Dantel Festivali Başladı
5
Köprübaşı'nda 30 Yıldır Saat Tamiri Yapan Usta: İsmet Balcı
6
Adana'da Down Sendromlu Genç Enes Karayel'in Polislik Hayali Gerçekleşti
7
Dünya Postacıları Avrupa ve Orta Asya Forumunda Buluşuyor

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti