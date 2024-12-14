İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Baskınları

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde gerçekleştirdiği baskınlarda, 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Yapılan baskınların silahlı çatışmalar ve evlere yönelik zor kullanımla gerçekleştiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah, Kudüs, Tulkerim, Cenin ve El Halil gibi kentlerde baskınlarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınan 15 kişinin kimlikleri ile birlikte, baskın sırasında evlerin tahrip edildiği ve ailelerin darp ve tehditlere maruz kaldığı ifade edildi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 12 bini geçtiği kaydedildi.

Nablus'taki Silahlı Çatışma

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrinde, sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, 7 İsrail askeri aracı Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Baskın sırasında çıkan silahlı çatışmalarda, tanıkların bildirdiğine göre, güçlü bir patlama sesi duyuldu ve bunun bir el yapımı patlayıcının infilak etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı olan Kudüs Seriyyeleri, Balata Kampı'nda bir İsrail askeri aracının el yapımı patlayıcı ile hedef alındığını belirtti. Ayrıca, Fetih Hareketi’nin askeri kanadı Aksa Şehitleri Tugayları da kamp alanındaki saldırıya yanıt verdiklerini ve Siyonist bir kuvveti pusuya düşürdüklerini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar nedeniyle, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltılar da artış göstermiştir. Bu süre zarfında, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 811 Filistinli hayatını kaybetti.