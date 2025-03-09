İsrail, Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda 16 Filistinli gözaltına alındı; saldırılar ve gözaltılar artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:46
İsrail, Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlarla 16 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah kentinin doğusundaki Silvad ve Deyr Kıddis kasabalarına yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Yapılan baskınlar yalnızca bu bölgelerle sınırlı kalmadı. El Halil kentinin çeşitli beldelerinde de Filistinlilerin evlerine yönelik aramalar ve gözaltılar gerçekleştirildi. Bu baskınlarda 7 kişi daha gözaltına alınırken, İsrail askerleri girdiği evleri tahrip etti.

Haberde, İsrail güçlerinin El-Ehli Devlet Hastanesi'ne zorla girerek, hastanenin güvenlik kameralarına el koyduğu bilgisi de dikkat çekti. Aynı zamanda Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı'na yapılan baskında ise 3 Filistinli gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, İsrail'in özel kuvvetlerinin kampa baskın yaptığına ve ardından takviye birliklerin geldiğine dair ifadelerde bulundu. Ayrıca, Tayser Kontrol Noktası yönünden çekilen askerlerin 3 genci gözaltına aldıklarını belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını işgal eden grupların saldırıları sonucunda, 167'si çocuk olmak üzere toplam 930 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7000 kişi de yaralandı.

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