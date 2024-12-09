DOLAR
34,81 -0,06%
EURO
36,79 0,06%
ALTIN
2.966,17 -0,69%
BITCOIN
3.466.936,64 0,22%

İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında evler tahrip edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 10:45
İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, Batı Şeria'da Gözaltıları Sürdürüyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli şehirlerinde düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. Görgü tanıkları, baskınların özellikle Cenin ve El-Halil gibi kentlerde yoğunlaştığını belirtiyor.

Baskınlarda Yaşananlar

Baskınlar sırasında, Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği ve gözaltına alınan kişilerin ailelerinin de darp ve tehditlere maruz kaldığı bildirilmektedir. Cenin'e bağlı Yabed beldesinden gelen tanıklara göre, burada da gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş.

Artan Gözaltı ve Saldırılar

İsrail'in, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına başlayarak 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşanmıştır. Resmi kayıtlara göre, bu süreçte 167’si çocuk 807 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

Yerleşim Yerleri ve Demografik Durum

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, Filistinlilere ait topraklarda kurulmuş yerleşimlerde 720 binden fazla İsrailli yaşamaktadır. Bu durum, bölgedeki gerginlik ve çatışmaların artmasına neden olmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Java Adası'nda Sel Felaketi: 10 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Merriam-Webster Sözlüğü, 2024 Yılının Kelimesi Olarak 'Kutuplaşma'yı Seçti
3
İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı
4
Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
5
İsrail'in Saldırıları ve 'Çevresel Nekbe': Filistin'de Ekolojik Yıkım
6
Meksika'da Uçak Kaçırma Girişimi Engellendi
7
Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''