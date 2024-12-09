İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, Batı Şeria'da Gözaltıları Sürdürüyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli şehirlerinde düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. Görgü tanıkları, baskınların özellikle Cenin ve El-Halil gibi kentlerde yoğunlaştığını belirtiyor.

Baskınlarda Yaşananlar

Baskınlar sırasında, Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği ve gözaltına alınan kişilerin ailelerinin de darp ve tehditlere maruz kaldığı bildirilmektedir. Cenin'e bağlı Yabed beldesinden gelen tanıklara göre, burada da gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş.

Artan Gözaltı ve Saldırılar

İsrail'in, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına başlayarak 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşanmıştır. Resmi kayıtlara göre, bu süreçte 167’si çocuk 807 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

Yerleşim Yerleri ve Demografik Durum

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, Filistinlilere ait topraklarda kurulmuş yerleşimlerde 720 binden fazla İsrailli yaşamaktadır. Bu durum, bölgedeki gerginlik ve çatışmaların artmasına neden olmaktadır.