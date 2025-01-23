İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir kadın ve eski tutukluların bulunduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ortak bir açıklama yaparak gözaltılar hakkında bilgi verdi.

İsrail ordusu, El Halil, Nablus, Tulkerim, Ramallah ve Kudüs gibi Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda, biri kadın olan 22 Filistinli gözaltına alındı.

Söz konusu gözaltılar, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan iki gün sonra, İsrail ordusunun Cenin kentine ve mülteci kampına düzenlediği saldırılarla eş zamanlı gerçekleşti. Cenin'deki saldırılar sırasında, şu ana kadar 12 Filistinli hayatını kaybetti ve 40 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Cenin'deki saldırılarında, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtiliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısının 14 bin 300'ü geçtiği aktarıldı. Bu süreçte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 873 Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 6 bin 700 kişi yaralandı.