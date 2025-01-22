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İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenledikleri baskınlar sonucunda 25 Filistinli'yi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:18
İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlar sonucunda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu bilgi, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak bir açıklamada paylaşıldı.

Baskınların Yapıldığı Bölgeler

Açıklamada, İsrail ordusunun gözaltı işlemlerini özellikle El-Halil, Beyt Lahim, Cenin, Tulkerim ve Ramallah bölgelerinde yoğunlaştırdığı kaydedildi. Ayrıca, söz konusu bölgelerde birçok Filistinlinin yol üzerinde kontrolden geçirildiği ve ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Tutuklamaların Sebepleri

Açıklamada, artan saldırganlık ve tutuklama hamlelerinin nedeninin toplu cezalandırma kapsamında bir intikam operasyonu olduğu ve bu eylemlerin artan direnişi baltalama amacını taşıdığı vurgulandı.

Öte yandan, 21 Ocak Salı günü Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 10 Filistinli hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralanmıştı.

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