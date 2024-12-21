İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçleri 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlar sonucunda 25 kişi gözaltına alındı. Bu bilgiyi Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ortak bir açıklamayla duyurdu.

Baskınlar ve Gözaltılar

Açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarını sürdürdüğü vurgulandı. İsrail ordusunun Kudüs, Nablus, Beytüllahim, Tulkerim ve Cenin kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında eski tutuklular ile iki çocuğun da bulunduğu toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Evlerin Tahrip Edilmesi ve Ailelere Yönelik Şiddet

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdite maruz kaldığı ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği bildirildi.

Artan Gerilim

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte 823 Filistinli hayatını kaybetti.