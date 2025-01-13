İsrail, Batı Şeria'da 372 Yasa Dışı Konut İnşasını Onaylama Hazırlığında

İsrail yönetiminin, işgali altındaki Batı Şeria'da 372 yasa dışı konutun daha inşasına onay vermeye hazırlandığı bildiriliyor. Bu gelişme, Uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor ve bölgedeki gerilimi artırıyor.

İnsan Hakları Kuruluşundan Açıklama

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), Tel Aviv Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyinin 15 Ocak’ta gerçekleştireceği toplantıda bu konutların onaylanmasının beklendiğini açıkladı.

Son 6 Haftada Önemli Artış

Söz konusu toplantıda Kudüs'ün güneyinde yer alan Beitar Illit adlı yerleşim biriminde toplamda 372 konut inşasının onaylanması durumunda, Tel Aviv yönetiminin son 6 haftada 2 bin 749 konutun inşasına onay vermiş olacağı belirtiliyor.

2024 Yılı Endişeleri

Aynı açıklamada, 2024 yılındaki onay sayısının 9 bin 884 yasa dışı konut ile kaydedildiği anımsatılarak, 2025 yılı için daha yüksek rakamların söz konusu olabileceği vurgulandı.

Filistinlilerin Yaşamındaki Zorluklar

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 700 bin İsrailli’nin yaşadığı ifade ediliyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor. Bu durum, burada yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.