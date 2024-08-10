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İsrail, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı, gözaltında toplam sayısı 10 bini aştı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:11
İsrail, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da iki gün içinde gerçekleştirdiği baskınlar sonucunda toplamda 40 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan açıklamada, bu gözaltıların düzenli olarak devam ettiği ifade edildi.

Baskınlarda Çocuklar ve Eski Mahkumlar da Var

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği baskınlarda gözaltına alınanların arasında çocukların ve eski mahkumların da bulunduğu kaydedildi. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının ise 10 bini aştığı belirtildi.

Artan Gözaltı ve Saldırılar

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim tarihinden itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinli sivillere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda büyük bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte İsrail askerleri ile yerel halk arasında yaşanan çatışmalarda 620 Filistinli hayatını kaybetti ve 5 binden fazla kişi de yaralandı.

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