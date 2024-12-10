DOLAR
34,83 -0,06%
EURO
36,7 0,14%
ALTIN
3.015,12 -1,32%
BITCOIN
3.357.657,81 0,16%

İsrail, Batı Şeria'da 94 Dönüm Filistin Arazisine El Koydu

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 94 dönümlük araziye el koyarak bölgedeki gerilimi artırdı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 22:08
İsrail, Batı Şeria'da 94 Dönüm Filistin Arazisine El Koydu

İsrail'in Batı Şeria'daki Yeni Arazi Gasbı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde, Filistinlilere ait 94 dönüm araziyi gasp ettiği bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail güçleri Beytullahim kentinin batısında bulunan tarımsal alanlara el koydu.

Filistinli Yetkililerden Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti Ofis Müdürü Hasan Bireyciye, İsrail'in bölgede gasp ettiği arazinin ayrım duvarının arkasından işgal altındaki Kudüs'e uzanan bir bölgede yer aldığını belirtti. Bireyciye, İsraillilerin bu araziyi otobüs istasyonu inşa etme amacıyla ele geçirdiğini ifade etti.

Uluslararası Hukuk ve Süregelen İhlaller

Batı Şeria'da yaklaşık 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli'nin Filistin topraklarını gasbetmesi, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilmektedir. İsrail'in bu eylemleri, bölgedeki Filistinliler için yaşam koşullarını giderek daha da zor hale getirmekte.

Son dönemlerde, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılarda 167'si çocuk olmak üzere toplam 806 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu gelişmeler ışığında, Filistin toprakları üzerindeki gerginlik ve çatışmaların artarak devam etmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Fidan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Uyarı: Silahlanma Yarışı Tehlikesi
2
Fidan'dan Suriye için Barış Mesajı
3
TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: Sığınmacı Politikasına Acil Çözüm Çağrısı
4
Irak Başbakanı Sudani'den Suriye'ye Destek Vurgusu
5
UCM'nin Tutuklama Kararı Çıkardığı Eski Bakan Gallant, Beyaz Saray'da McGurk ile Görüştü
6
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Suriyeli Kardeşlerinin Yanında
7
Bakan Fidan'dan Sert Açıklama: İsrail Suriye'nin Egemenliğini Hedef Alıyor

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!