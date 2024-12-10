İsrail, Batı Şeria'da 94 Dönüm Filistin Arazisine El Koydu

İsrail'in Batı Şeria'daki Yeni Arazi Gasbı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde, Filistinlilere ait 94 dönüm araziyi gasp ettiği bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail güçleri Beytullahim kentinin batısında bulunan tarımsal alanlara el koydu.

Filistinli Yetkililerden Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti Ofis Müdürü Hasan Bireyciye, İsrail'in bölgede gasp ettiği arazinin ayrım duvarının arkasından işgal altındaki Kudüs'e uzanan bir bölgede yer aldığını belirtti. Bireyciye, İsraillilerin bu araziyi otobüs istasyonu inşa etme amacıyla ele geçirdiğini ifade etti.

Uluslararası Hukuk ve Süregelen İhlaller

Batı Şeria'da yaklaşık 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli'nin Filistin topraklarını gasbetmesi, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilmektedir. İsrail'in bu eylemleri, bölgedeki Filistinliler için yaşam koşullarını giderek daha da zor hale getirmekte.

Son dönemlerde, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılarda 167'si çocuk olmak üzere toplam 806 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu gelişmeler ışığında, Filistin toprakları üzerindeki gerginlik ve çatışmaların artarak devam etmesi bekleniyor.