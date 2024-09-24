İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Ailenin Evini Yıktı

İsrail, Batı Şeria'da Ev Yıkımına Devam Ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tura beldesinde bir Filistinli ailenin 150 metrekarelik evini, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, bu yıkım, İsrail askerlerinin Cenin kenti güneybatısına düzenledikleri bir baskın sırasında gerçekleşti.

Artan Baskınlar ve Gözaltılar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla beraber, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve şiddet olaylarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, bu süreçte yaklaşık 500 yıkım gerçekleştirilmiş durumda.

Oslo Anlaşması'nın Etkileri

Filistin ile İsrail arasındaki ilişkiler, 1995 tarihinde imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" ile belirli bir yapıya kavuşturulmuştu. Bu anlaşma doğrultusunda Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrıldı. A bölgesinin (yüzde 18) idari ve güvenlik yönetimi Filistin'e, B bölgesinin (yüzde 21) idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredildi. C bölgesi (yüzde 61) ise idare ve güvenlik açısından tamamen İsrail'in kontrolündedir.