DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,06 -0,19%
ALTIN
2.886,68 -0,1%
BITCOIN
2.168.093,14 -0,18%

İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Ailenin Evini Yıktı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir Filistinli ailenin evini yıktı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:53
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Ailenin Evini Yıktı

İsrail, Batı Şeria'da Ev Yıkımına Devam Ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tura beldesinde bir Filistinli ailenin 150 metrekarelik evini, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, bu yıkım, İsrail askerlerinin Cenin kenti güneybatısına düzenledikleri bir baskın sırasında gerçekleşti.

Artan Baskınlar ve Gözaltılar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla beraber, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve şiddet olaylarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, bu süreçte yaklaşık 500 yıkım gerçekleştirilmiş durumda.

Oslo Anlaşması'nın Etkileri

Filistin ile İsrail arasındaki ilişkiler, 1995 tarihinde imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" ile belirli bir yapıya kavuşturulmuştu. Bu anlaşma doğrultusunda Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrıldı. A bölgesinin (yüzde 18) idari ve güvenlik yönetimi Filistin'e, B bölgesinin (yüzde 21) idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredildi. C bölgesi (yüzde 61) ise idare ve güvenlik açısından tamamen İsrail'in kontrolündedir.

İLGİLİ HABERLER

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
2
Kişida'nın ABD Liderliği Vurgusu ve Japonya'nın Geleceği
3
Fransa'da Neonazi Liderine Hapis Cezası
4
Bayrampaşa'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitecek
5
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
6
Çiğli'de Çöpler Kirlilik ve Kötü Kokuya Neden Oluyor
7
Gaziantep'te Etik ve Kamu Yönetimi Konferansı Gerçekleşti

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar