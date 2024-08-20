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İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Aileye Ait Evi Yıktı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle bir Filistinli eve baskın düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:29
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Aileye Ait Evi Yıktı

İsrail, Batı Şeria'da Yıkım Gerçekleştirdi

İsrail askerleri, işgal altında bulunan Batı Şeria'da, Filistinlilere ait bir evi, "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yıktı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu yıkım Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku beldesinde gerçekleşti.

Yıkılan Ev Metrakare ve Aile Bilgileri

Askerler, operasyon sırasında, Filistinli bir aileye ait, 140 metrekare alana sahip ve iki katlı olan evi yıktı. Bu evde 8 kişilik bir ailenin yaşadığı belirtiliyor.

Geçmişteki Yıkımlar

İsrail ordusunun, bu yılın temmuz ayında, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da toplam 135 ev ve yapının yıkıldığı bilgisi de aktarıldı. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran unsurlardan biri olmayı sürdürüyor.

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