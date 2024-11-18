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İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü, 5 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:32
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Nablus'taki Baskınları Sonrası Ölümler ve Gözaltılar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde gerçekleştirdiği operasyon sırasında bir Filistinliyi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca, Kuzey Ağvar bölgesi ve Cenin kentinde düzenlenen baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 18 yaşındaki Nur Ahmed Mustafa Arafat, Nablus'taki Mesakin eş-Şabiyye Mahallesi’nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden, karnından ve omzundan yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.

Kuzey Ağvar ve Cenin'de Gözaltılar

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail ordusu, Kuzey Ağvar kentinin Vadi el-Malih bölgesinde 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Ayrıca, Cenin kentinin batısındaki Bartaa beldesinde de bir baba ve oğlu gözaltına alındı.

Bartaa beldesinde, İsrail güçlerinin Edib Muhammed Kabha’nın evine girdiği, ailesini darbettiği ve ev eşyalarını tahrip ettiği bildirildi. Bu olaylar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden gerilimin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Ölü Sayıları Giderek Artıyor

Son günlerde artan olaylarda, 167’si çocuk olmak üzere 784 Filistinli hayatını kaybetti. Olayların, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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