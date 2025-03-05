İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli esir Hayil Dayfallah'a ait evi yıkarken, Filistin yönetimi uluslararası toplumdan destek talep etti.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:01
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Filistinli esir Hayil Dayfallah'a ait evi yıktı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusu, çok sayıda askeri araç ve iş makineleriyle Rafat beldesine baskın düzenledi. Bu baskın sırasında, hapishanede tutuklu bulunan Hayil Dayfallah'ın evi yıkıldı.

Dayfallah, Ramallah yakınlarında 11 Eylül 2024'te gerçekleşen bir olayda, üzerinde kamyon süren bir sürücü olarak yer aldı. Bu olayda ağır yaralanmış ve ardından gözaltına alınmıştı.

Benzer bir şekilde, bugün Batı Şeria'nın El-Halil kentinde de Ahmed Heymuni ile Muhammed Misk isimli Filistinli esirlerin evleri, patlayıcılarla havaya uçurulmuştu. İsrail, çeşitli iddialar nedeniyle cezalandırma amacıyla Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yıkım ve saldırılara yönelik sert bir açıklama yaparak, uluslararası toplumdan İsrail'e karşı caydırıcı adımlar atmasını talep etti. Açıklamada, uluslararası meşruiyetin korunması için işgal ve saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarında yaşanan artış dikkat çekerken, işgal güçlerinin Cenin ve Tulkarem gibi şehirlerde yıkıma devam ettiği bildirildi. Bunun yanı sıra, Gazze Şeridinde de insani ihtiyaçların karşılanmadığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sivillere yönelik sistematik saldırılarını artırdığı vurgulandı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te bu süreçte, 167'si çocuk olmak üzere toplam 928 Filistinli hayatını kaybederken, 7 bine yakın kişi yaralandı ve 14 bin 500 kişi gözaltına alındı.

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