İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilerin 400 Dönüm Arazisine El Koydu

İsrail, Batı Şeria'daki Filistin Arazilerine El Koymaya Devam Ediyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 400 dönümlük araziye el koydu. Filistin resmi haber ajansı WAFA, söz konusu arazinin Batı Şeria'nın El Halil kentinde yeni bir yol açılması gerekçesiyle alındığını duyurdu.

El Halil'de Yeni Yol Açma Faaliyetleri

İsrail güçlerinin El Halil'in güneyindeki vatandaşlara ait arazilerde iş makineleriyle yol açtığı bildirildi. Bu süreçte, Filistinlilere ait zeytin ağaçları ve ekinlere ziyan verildiği ve yeni yerleşim alanlarının inşa edileceği endişesi taşıyan çadırların kurulduğu belirtiliyor.

Bölgedeki Filistinli çiftçilerin arazilere yaklaşmasının engellenmesi amacıyla güç kullanıldığı aktarıldı. Bu durum, yerel halk arasında büyük bir tedirginlik yarattı.

Uluslararası Hukuk ve Yasa Dışı İhlaller

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birlikleri, sık sık köylere ve beldelere saldırarak işgal altındaki Filistinlilerin yaşam koşullarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Son Olayların Ardındaki Kayıplar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail askerleri ve toprakları gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 815 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki gerilimi artırarak uluslararası toplumda endişelere yol açıyor.