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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilerin Araçlarını Kundakladı

Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında Filistinlere ait araçlar ateşe verildi. 785 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:04
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilerin Araçlarını Kundakladı

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilere ait araçları ateşe vererek yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Ramallah kenti yakınlarındaki El-Mezraa el-Garbiyye beldesine baskın düzenleyen bir grup İsrailli, beldedeki Horşa yerleşim yerinden sızdı.

Söz konusu grup, beldede bulunan üç aracı ateşe vererek büyük zarar verdi. Sosyal medyada paylaşılan videolar, El-Mezraa el-Garbiyye'deki araçların alevler içinde kaldığını gözler önüne serdi.

Bu belde, daha önce de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından sürekli olarak saldırıya maruz kaldı. Su kaynaklarının tahrip edilmesi, evlerin taşlanması ve araçların camlarının kırılması gibi olaylar sıkça yaşanmaktadır.

Yaklaşık iki hafta önce, El-Bire kentinde bulunan sanayi bölgesine düzenlenen başka bir baskında ise Filistinlilere ait 20 araç ateşe verilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarih olan 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgesinde Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanmaktadır. Bu süreçte İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, 167’si çocuk olmak üzere en az 785 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti...

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki El-Mezraa el-Garbiyye beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait araçları yaktı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti...

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki El-Mezraa el-Garbiyye beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait araçları yaktı.

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