İsrail, Batı Şeria'da Üç Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail, Batı Şeria'da Yıkım Gerçekleştirdi

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da, Filistinlilere ait üç evin yıkıldığı bildirildi. Bu yıkımlar, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle gerçekleştirildi.

Baskınlar ve Yıkımlar

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından aktarılan habere göre, İsrail güçleri, Cenin'in kuzeydoğusundaki El-Celme beldesine baskın düzenledi. Celme Köy Meclisi Başkanı Rıdvan Şaban, bölgeye üç buldozer ile giren İsrail güçlerinin iki evi yıktığını belirtti.

Yıkılan Evler ve Etkileri

Yıkılan evlerden biri, Cemal Ebu Ferha adlı bir Filistinliye ait olup 170 metre kare büyüklüğündeyken, diğer ev Haşim Mahmud Ebu Ferha'ya aittir ve 220 metrekaredir. Şaban, "Haşim Mahmud Ebu Ferha, yıkılan evini yeni döşemişti ve evlenecek oğlu oraya oturacaktı" diyerek durumun trajik boyutunu ifade etti.

Diğer Yıkımlar

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin aynı gün Beytüllahim kenti batısındaki Beyt Cala kasabasında 150 metrekarelik tek katlı bir evi daha yıktığını bildirdi. Yıkım öncesi, Filistinlilerin eşyalarını almalarına izin verilmediği ifade edildi.

Gözaltı ve Baskınlarda Artış

İsrail ordusu, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait ev ve işyerlerinin yıkımına devam ediyor. Temmuz ayında sadece bu bölgelerde 135 ev ve tesisin yıkıldığı duyurulmuştu. Filistin resmi verilerine göre, 2024 yılının ilk yarısında ise 318 yapı yıkıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşandı.