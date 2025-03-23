İsrail, Batı Şeria'daki 13 Yasadışı Yerleşimi Bağımsız Birim Olarak Tanıdı

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'daki 13 yasadışı yerleşimi bağımsız birimler olarak tanıdı. Aşırı sağcı bakan Smotrich açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:39
İsrail, Batı Şeria'daki 13 Yasadışı Yerleşimi Bağımsız Birim Olarak Tanıdı

İsrail, Batı Şeria'daki 13 Yasadışı Yerleşim için Tarihi Karar Aldı

İsrail güvenlik kabine toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 13 yasadışı yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınması onaylandı.

Açıklamalarıyla Dikkat Çeken Smotrich

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik kabinesinin aldığı bu çarpıcı kararı duyurdu. Smotrich, "Yerleşim yerlerinde normalleşme ve düzenleme devrimine öncülük etmeye devam ediyoruz. Saklanmak ve özür dilemek yerine bayrağımızı yükseltiyor, inşa ediyor ve yerleşiyoruz. Bu, Yahuda ve Samara'da gerçek egemenliğe giden yolda bir başka önemli adımdır," ifadelerini kullandı.

Tanınan Yerleşimlerin Listesi

İşgal altındaki Batı Şeria'da bağımsız olarak tanınan yasadışı yerleşimler arasında Alon, Harasha, Kerem Reim, Neria, Migron, Shvut Rachel, Avnat, Brosh HaBika, Leshem, Nofei Nehemia, Tal Menashe, Ibei HaNahal ve Gevaot yer alıyor.

Hükümete Ek Bütçe Olanağı Sağlanacak

İsrail basını, yasadışı yerleşimlerin bağımsız birimler olarak tanınmasının hükümetin her biri için ayrı bütçe sağlamasına olanak tanıyacağını kaydetti.

Gelecek Planları ve Tehditler

Smotrich, daha önce 2025'in işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacağını iddia etmişti. Ayrıca, Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Nablus ve Ramallah gibi şehirlerinin Gazze’deki saldırılarla benzeşeceği tehdidinde bulunarak, "Buralar da yaşanmaz harabelere dönüşecek ve sakinleri göç etmek ve başka ülkelerde yeni bir hayat aramak zorunda kalacak," diye ekledi.

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