İsrail, Batı Şeria'daki Baskınlarını Artırıyor

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Operasyonlarını Genişletiyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri baskınlarını sürdürüyor. Yüzlerce askerin ve buldozerlerin katılımıyla gerçekleştirilen bu operasyonlar, bölgedeki gerilimi artırıyor.

Baskınlar ve Sokağa Çıkma Yasakları

Görgü tanıklarının Anadolu Ajansı'na (AA) aktardığına göre, İsrail ordusu, Tubas’a bağlı Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı'na yönelik geniş çaplı bir baskın gerçekleştirdi. Bu operasyon kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 13. gündür devam eden saldırılarla birlikte sokağa çıkma yasakları da ilan edildi.

Aileler Evlerini Boşaltmaya Zorlanıyor

Faria Mülteci Kampı’ndaki bazı ailelere, İsrail askerleri tarafından evlerini boşaltmaları bildirildi. Boşaltılan evlerin askeri mevzi olarak kullanıldığı bildirilmektedir.

Acil Durumlarda Engeller

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Faria Kampı’ndaki hasta taşıyan bir ambulansın geçişini engellediğini belirtti. İsrailli askerler, ambulansın anahtarına el koyarak hastanın hastaneye ulaştırılmasını da engelledi.

Eğitime Ara Verildi

Baskın sebebiyle, Tubas kentindeki Eğitim İdaresi, Faria Mülteci Kampı’nda eğitim faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu. Ayrıca, 30 Ocak Perşembe günü Tammun beldesine düzenlenen hava saldırısında 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi de edindi.