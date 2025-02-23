İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Geri Dönüşüne İzin Vermiyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, zorla yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşünü yasakladı. 40 bin kişi sürgün edildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:27
İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Geri Dönüşüne İzin Vermiyor

İsrail'in Yeni Kararı: Filistinlilerin Geri Dönüşü Yasaklandı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden operasyonlar sırasında zorla yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşüne izin vermeyeceklerini duyurdu. Katz, ordusuna Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında önümüzdeki 12 ay boyunca kalmak için hazırlık yapması talimatı verdi.

Katz'dan Savaş Açıklaması

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu'na mülteci kamplarındaki saldırılar ve sürgün edilenler hakkında önemli bilgiler verildi. Katz, "İsrail ordusuna, temizlenen kamplarda bir yıl boyunca uzun süreli kalmaya hazırlanmaları ve sakinlerin geri dönmesine izin vermemeleri talimatını verdim," dedi.

40 Bin Filistinlinin Sürgün Edildiği İtirafı

Katz, Batı Şeria'ya yönelik saldırılar sırasında 40 bin Filistinlinin zorla yerinden edildiğini açıkladı. Filistinlilerin evlerine geri dönüşlerine izin verilmeyeceğini söyleyen Katz, ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) mülteci kamplarındaki faaliyetlerinin de durdurulduğunu belirtti.

İsrail'in Şiddetli Operasyonları

Gazze'deki ateşkesin ardından, 21 Ocak 2023'te Cenin kentine yönelik "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatan İsrail, 27 Ocak'ta bu operasyonu Tulkerim ve El-Faria Mülteci Kampı bölgesine de yaydı. 9 Şubat'ta saldırılar Nur Şems Mülteci Kampı'na da yönelerek devam etti. Bu süreçte en az 56 Filistinli yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı.

Sonuçlar ve Kayıplar

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgesinde 7 Ekim 2023'ten bu yana yapılan saldırılarda 167'si çocuk olmak üzere 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, bu süreçte 7 binden fazla kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı da büyük oranda tahrip oldu.

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