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İsrail, Batı Şeria'daki Okula Baskın Düzenledi

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir okula baskın yaparak öğrenci ve öğretmenleri gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:11
İsrail, Batı Şeria'daki Okula Baskın Düzenledi

İsrail Askerlerinden Baskın

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentinde, İsrail askerleri Filistinlilere ait bir okula baskın düzenledi. Olayı görenlerin ifadelerine göre, baskın sırasında bazı öğrenciler ve öğretmenler gözaltına alındı.

Gözaltılar ve Eğitim Aksadı

Okulda gözaltına alınanların sayısı hakkında henüz bir bilgi açıklanmadı. Bu durum, baskın nedeniyle eğitim faaliyetlerinin durmasına neden oldu.

Artan Baskınlar ve Gözaltılar

İsrail ordusu, Haris köyüne üst üste iki gün boyunca baskınlar gerçekleştiriyor ve evlerde arama yapıyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde bu köye yapılan baskınlarda da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İnsani Kriz Derinleşiyor

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda 716 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

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