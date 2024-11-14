DOLAR
34,33 0,03%
EURO
36,43 -0,32%
ALTIN
2.838,32 0,17%
BITCOIN
3.028.719,88 2,05%

İsrail, Batı Şeria'daki Uluslararası Aktivistlere Baskı Yapıyor

Haaretz, İsrail'in Batı Şeria'daki uluslararası aktivistlere yönelik baskılarının arttığını bildirdi. 2023'te 16 aktivist sınır dışı edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:01
İsrail, Batı Şeria'daki Uluslararası Aktivistlere Baskı Yapıyor

İsrail, Batı Şeria'daki Yabancı Aktivistlere Yönelik Baskıları Artırıyor

Haaretz gazetesi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki uluslararası aktivistlere yönelik baskılarının arttığını vurguladı. Gazetenin haberine göre, İsrail, Filistinlilerin haklarını savunan aktivistleri gözaltına alma, pasaportlarına el koyma ve sınır dışı etme gibi eylemlerle baskısını yoğunlaştırıyor.

Gözaltılar ve Sınır Dışı Edilen Aktivistler

Uluslararası aktivistler için avukatlık yapan Michael Pomerantz, Batı Şeria'da 2023 yılının ekim ayından bu yana en az 16 aktivistin çeşitli iddialarla gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiğini bildirdi. Pomerantz, uluslararası aktivistlerin bölgeden ayrılması için "asılsız iddialarla gözaltına alınma sayılarının arttığını" belirterek, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu beklenen artış endişe verici." dedi.

Baskının Nedenleri

Pomerantz, İsrail'in uluslararası aktivistleri gözaltına alması ve sınır dışı etmesindeki artışın tesadüfi olmadığını vurgulayarak, bu durumun Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ordu ve polisin yanı sıra nüfus ve göç idaresiyle yakın işbirliğinin uygulanmasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Askeri ve Siyasi Harekât

Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisinden Zvi Sukkot'un uluslararası aktivistler konusunda meclis komisyon toplantılarına başkanlık ettiği belirtildi. Bu toplantılarda ordu yetkilileri, askerlere uluslararası aktivistlerin fotoğraflarını çekmeleri yönünde emir verdiklerini ve bilgilerin polisle paylaşıldığını bildirdi.

Tarım ve Aktivizm

İsrail ordusundan General Avi Belot, sol organizasyonlara yönelik yazdığı mektupta, ordunun sürtüşmenin önlenmesi amacıyla hasat bölgelerine yabancı unsurların girişini engelleyeceğini ve caydıracağını kaydetti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen birçok uluslararası aktivist, zeytin hasadı döneminde Batı Şeria'ya gelerek Filistinli çiftçilere destek veriyor.

Son Olaylar

İsrail askerleri, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek için gösteriye katılan ve ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi ağır yaralanarak hayatını kaybetmiştir. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmiştir.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilerek ölen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensup bir aktivistti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 60 Yaş Üstü Bireylere Eğitim Fırsatı: Tazelenme Üniversitesi
2
İBB Meclisinde Esenyurt Belediye Süreci Gündeme Geldi
3
Rusya, Müzakerelerin İstanbul Anlaşmaları Üzerine Olması Gerektiğini Vurguladı
4
Gaziantep Milletvekili Şahin: Türk SİHA ve İHA'ları Küresel İstikrara Katkı Sağlıyor
5
Samsun'da 9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü, Kendi Devleti KKTC'de Özgürce Yaşıyor
7
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!