İsrail, Batı Şeria'daki Uluslararası Aktivistlere Baskı Yapıyor

İsrail, Batı Şeria'daki Yabancı Aktivistlere Yönelik Baskıları Artırıyor

Haaretz gazetesi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki uluslararası aktivistlere yönelik baskılarının arttığını vurguladı. Gazetenin haberine göre, İsrail, Filistinlilerin haklarını savunan aktivistleri gözaltına alma, pasaportlarına el koyma ve sınır dışı etme gibi eylemlerle baskısını yoğunlaştırıyor.

Gözaltılar ve Sınır Dışı Edilen Aktivistler

Uluslararası aktivistler için avukatlık yapan Michael Pomerantz, Batı Şeria'da 2023 yılının ekim ayından bu yana en az 16 aktivistin çeşitli iddialarla gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiğini bildirdi. Pomerantz, uluslararası aktivistlerin bölgeden ayrılması için "asılsız iddialarla gözaltına alınma sayılarının arttığını" belirterek, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu beklenen artış endişe verici." dedi.

Baskının Nedenleri

Pomerantz, İsrail'in uluslararası aktivistleri gözaltına alması ve sınır dışı etmesindeki artışın tesadüfi olmadığını vurgulayarak, bu durumun Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ordu ve polisin yanı sıra nüfus ve göç idaresiyle yakın işbirliğinin uygulanmasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Askeri ve Siyasi Harekât

Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisinden Zvi Sukkot'un uluslararası aktivistler konusunda meclis komisyon toplantılarına başkanlık ettiği belirtildi. Bu toplantılarda ordu yetkilileri, askerlere uluslararası aktivistlerin fotoğraflarını çekmeleri yönünde emir verdiklerini ve bilgilerin polisle paylaşıldığını bildirdi.

Tarım ve Aktivizm

İsrail ordusundan General Avi Belot, sol organizasyonlara yönelik yazdığı mektupta, ordunun sürtüşmenin önlenmesi amacıyla hasat bölgelerine yabancı unsurların girişini engelleyeceğini ve caydıracağını kaydetti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen birçok uluslararası aktivist, zeytin hasadı döneminde Batı Şeria'ya gelerek Filistinli çiftçilere destek veriyor.

Son Olaylar

İsrail askerleri, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek için gösteriye katılan ve ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi ağır yaralanarak hayatını kaybetmiştir. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmiştir.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilerek ölen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensup bir aktivistti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.