İsrail, Batı Şeria'nın Doğusunda 8 Dönüm Araziyi Kamulaştırdı

İsrail'in Batı Şeria'daki Kamulaştırma Hareketleri

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha ve Ürdün Vadisi bölgesinde 8 dönümlük araziyi işgal ettiğini duyurdu.

Askeri Gerekçelerle El Koyma

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının arazinin güvenlik amacıyla askeri bir emre dayanarak kamulaştırıldığını belirtti. El konulan arazinin, İsrailli yerleşimcilerin yaşadığı Filistin topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

Artan Arazi Kamulaştırmaları

Açıklamada, son dönemde askeri ve güvenlik amaçlı arazilerin kamulaştırılmasında önemli bir artış gözlemlendiği vurgulandı. Bu askeri emirlerin eylül ayı boyunca verilen sekizinci emir olduğu kaydedildi.

Gasp Edilen Topraklardaki İstatistikler

İsrail resmi verilerine göre, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da 720 binden fazla İsrailli yaşamaktadır. Bu durum, uluslararası alanda tartışmalara neden olmaktadır.