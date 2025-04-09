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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 Filistinli yapısını yıktı, kurbanlar arasında biri öldürülen Mücahid Kerrace'nin evi de var.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:27
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

İsrail'den Yeni Yıkım Operasyonu

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 yapıyı yerle bir etti. Bu kapsamda, Ramallah kentinin batısındaki Deyr İbzia beldesine düzenlenen baskında, İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli Mücahid Kerrace'ye ait ev patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Mücahid Kerrace'nin Evi Yıkıldı

Kerrace, geçen yıl bir İsrail otobüsüne yönelik silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla, 22 Mart 2024 tarihinde İsrail güçlerinin operasyonu sonucunda yaşamını yitirmişti. Askerlerin, evin boşaltılmasının ardından tuzaklayarak yıktığı belirtildi.

Doğu Kudüs'te Ek Yıkımlar

İsrail güçleri ayrıca, Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'nde de bir ahırı yıktı. Filistinli Yusuf Muhaysen, sabah saatlerinde gelen İsrail polisinin sürpriz baskınını anlatarak, buradaki atların çıkartılmasını istediğini belirtti. Muhaysen, atlarının 30 yıldır bu bölgede bulunduğunu ve ruhsatsız olduğu iddiasıyla ahırının yıkıldığını bildirdi.

Filistinlilerin Tepkisi

Muhaysen, polis güçlerinin cuma gününe kadar süresi olduğunu söyleyerek, "İntikam almak istiyorlar." ifadelerini kullandı. Ayrıca, İseviye bölgesinde de yaklaşık 500 bin dolar değerindeki bir düğün salonunun da yıkıldığını aktardı. Bu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor.

El-Halil'de Başka Bir Eylem

Bunun yanı sıra, El-Halil kentinin Ras el-Cevra beldesinde de İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Zeyd el-Cüneydi'nin evine baskın düzenleyerek, evi patlatma işlemini gerçekleştirdi.

Bu yıkımlar, bölgede gerginliği artırmaya devam ediyor ve uluslararası tepkilere yol açıyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr İbzia beldesine...

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr İbzia beldesine düzenlediği baskında daha önce öldürdüğü Filistinli Mücahid Kerrace'ye ait olan evi bomba düzeneğiyle tuzaklayarak havaya uçurdu. Filistin savunma ekipleri patlatılan evde çalışma yaptı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr İbzia beldesine...

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr İbzia beldesine düzenlediği baskında daha önce öldürdüğü Filistinli Mücahid Kerrace'ye ait olan evi bomba düzeneğiyle tuzaklayarak havaya uçurdu. Filistin savunma ekipleri patlatılan evde çalışma yaptı.

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