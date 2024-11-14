İsrail, Bedevi Köyündeki Camiyi Yıkarken Gerilim Tırmanıyor

İsrail, Bedevi Köyündeki Camiyi Yıktı

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) bölgesinde yerleşim yeri inşa etmek amacıyla tahliye ve yıkım kararı aldığı Umm el-Hiyran Bedevi köyündeki camiyi yerle bir etti.

Bölgede kaydedilen görüntüler, İsrail ordusunun köye baskın düzenledikten sonra camiyi yıkma işlemini gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Milletvekili Atavine'den Sert Tepki

İsrail Meclisi'nde Değişim için Arap Listesi'nden milletvekili Yusuf el-Atavine, yaptığı açıklamada, "(Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'in çeteleri tüm köy sakinlerinin evlerini yıkıp onları göç ettirdikten sonra Ümmü'l-Hiran Camii'ni de yıktı." ifadelerini kullandı.

Atavine, "Ezan sesi, onların yıkım ve makinelerinin sesinden daha yüksek çıkacak. Biz, sahibi olduğumuz topraklarımızda kararlılıkla kalacağız. Zeytin ve kekik olduğu müddetçe burada olacağız." dedi.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Atavine, yıkımın ardından geriye sadece Umm el-Hiyran Camisi'nin kaldığını belirterek, yıkımı gerçekleştiren İsrail ordusunun tavrını eleştirdi. "Yıkım ve harap etmeyi başarısız İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli ve Ben-Gvir gurur kaynağı gördüğünden ısrar ettiler. Bu durum, Arap vatandaşlarını düşman ve işgalci olarak gören İsrail hükümetinin gerçek, ırkçı, faşist yüzünü gösteriyor." dedi.

İsrail hükümetinin, Abb el-Hiyran köyünü keyfi olarak yıktığını ve sakinlerini göçe zorladığını vurgulayan Atavine, "Buradan başka kalacağımız bir vatan yoktur." şeklinde konuştu.

Yıkımın Ardından Yeni Yerleşim Alanı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, boşaltılan köyün bulunduğu alana Dırur adında 2 bin 400 İsrailli ailenin yaşayacağı bir yerleşim yeri inşa edilmesi planlanıyor.

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları İhlalleri

Negev Arapları Yüksek Yönlendirme Komitesi, Netanyahu hükümetiyle Ben-Gvir'in Necef bölgesinde Araplara savaş açtığını vurguladı. Yıkımın, uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtti.

Umm el-Hiyran köyü sakinleri için 16 Kasım'ın dayanışma günü ilan edildi. Yıkılan evlerinin yerine çadırlar kurulacağı belirtildi.

Ortada Kalan Gerçekler

İsrail hükümetinin köy halkını kalabalık köylere toplama çabası, Filistinli Bedevi nüfusunu eşit haklara sahip vatandaşlar olarak yaşaması engelleme girişimlerine işaret ediyor. Negev'de, 1950'lerdeki İsrail yönetiminin köy halkını yerleştirdiği, devlet tarafından tanınmayan 35 köy mevcut.

İsrail, resmi olarak tanımadığı Arap köylerine elektrik ve su gibi temel altyapı hizmetlerini sunmuyor ve arazi mülkiyetini de reddediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.