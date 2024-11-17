İsrail, Beyrut'a Şiddetli Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusundan şiddetli hava saldırıları

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik bir dizi şiddetli hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, saldırılar Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldı.

Binalarda önemli hasar

Hades'e yapılan saldırılar, St. George Hastanesi çevresini vurdu. Şiyah bölgesindeki kilisenin yakınında bulunan 12 katlı bir binaya yapılan ilk saldırıda roketin patlamadığı, ancak ikinci saldırıda binanın tamamen yıkıldığı bildirildi. Burc el-Baracine'de ise Ali Nasır Lisesi arka tarafına çok şiddetli bir saldırı düzenlendi.

Duman ve toz bulutuyla kaplı semalar

Beyrut'un güneyindeki Dahiye'nin semaları toz ve duman bulutlarıyla kaplanırken, çok sayıda binanın hasar gördüğü belirtildi. Saldırılarda ölen veya yaralananlar hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Öncesinde yapılan tehditler

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgesindeki bazı noktaları içeren haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu. Adraee, bu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürdü ve bu bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısında bulundu.

Son bir hafta içinde 50 saldırı

İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada son bir haftada Beyrut'un güneyine 50 hava saldırısı düzenlendiğini öne sürmüştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.