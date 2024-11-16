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İsrail, Beyrut Dahiye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: 7 Saldırı Gerçekleşti

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine sabah ve öğleden sonra 7 hava saldırısı düzenledi. Hedefteki bölgeler ciddi hasar gördü.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:26
İsrail, Beyrut Dahiye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: 7 Saldırı Gerçekleşti

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah 3 ve öğleden sonra 4 olmak üzere toplam 7 hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, bu saldırıların Hureyk, Burc el-Baracine ve Gubeyri bölgelerini hedef aldığını ve saldırıların şiddetli olduğunu ifade etti.

Yıkım ve Hasar

Saldırıların hemen ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken, çok sayıda bina tamamen yıkıldı ve çevredeki binalar ciddi hasar gördü. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmadan bir binaya düzenlendiği bildirildi.

İHA ve Savaş Uçakları Kullanıldı

Öğleden sonra Burc el-Baracine ve Gubeyri yakınındaki Şiyah bölgelerinin, önce insansız hava araçları (İHA) ile ardından ise savaş uçakları ile 2'şer defa hedef alındığı kaydedildi. NNA, savaş uçakları ile yapılan şiddetli saldırılardan birinin, Şiyah bölgesindeki bir pazarın yakınlarına düzenlendiğini bildirdi.

Ölü ve Yaralı Bilgisi Yok

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından sabah 2, öğleden sonra ise 3 harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu. Adraee, haritalarda işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek, bu bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısında bulunmuştu.

Hedef Alınan Noktalar

Sabah ve öğleden sonra düzenlenen saldırıların ardından Adraee, Hizbullah’a ait silah depolarını, karargahları ve binaları hedef aldıklarını iddia etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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