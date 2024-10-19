DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.314.993,87 0,46%

İsrail, Beyrut'ta Hedef Alana Bombardıman Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentinde Dahiye bölgesine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:18
İsrail, Beyrut'ta Hedef Alana Bombardıman Düzenledi

İsrail’in Beyrut’a Bombardımanı

İsrail Ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde belirlediği hedeflere hava saldırısı düzenledi. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iki bina ile ilgili saldırı planlarını duyurdu.

Çatışmaların Tırmanması

Sözcünün açıklamasının ardından, Dahiye bölgesinde güçlü patlamalar duyulurken, bölgeden dumanlar havaya yükseldi. Adraee, daha sonra başka bir hedefi de açıkladı.

Hizbullah’ın Cevabı

Hizbullah, İsrail’in saldırılarına karşılık vereceğini duyurdu ve sabah saatlerinden itibaren kuzey bölgelerine yönelttiği saldırılarda 180 kadar roket ile İsrail’in kuzeyine atımlarda bulundu. Bu saldırılar sonucunda Akka kentinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, en az 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi, ayrıca bazı yerlerde maddi hasar meydana geldi.

İHA Saldırısı ve Başbakan Netanyahu

Lübnan’dan fırlatılan insansız hava aracı, İsrail’in kuzeyindeki Kayserya bölgesine düşerek, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun konutunun bulunduğu noktayı hedef aldı. Başbakanlık Ofisi, söz konusu saldırı sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığını ve yaralanma raporu olmadığını belirtti. Ayrıca, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda İHA’nın isabet ettiği evin kurşun geçirmez camında oluşan hasar gösterildi.

Hizbullah’tan Yanıt Bekleniyor

Hizbullah’tan, Netanyahu’nun konutuna yönelik İHA saldırısı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

İLGİLİ HABERLER

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması
2
Senegal'de Filistin ve Lübnan'a Destek Yürüyüşü Yapıldı
3
31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi
4
Bakan Göktaş, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Güçlü Adımlar Attıklarını Vurguladı
5
Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı
6
İsrail Askerleri, Araçla Ezme Girişiminde Bulunan Bir Filistinliyi Öldürdü
7
Bakan Şimşek, Batman'da Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ni Onurlandırdı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’