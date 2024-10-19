İsrail, Beyrut'ta Hedef Alana Bombardıman Düzenledi

İsrail’in Beyrut’a Bombardımanı

İsrail Ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde belirlediği hedeflere hava saldırısı düzenledi. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iki bina ile ilgili saldırı planlarını duyurdu.

Çatışmaların Tırmanması

Sözcünün açıklamasının ardından, Dahiye bölgesinde güçlü patlamalar duyulurken, bölgeden dumanlar havaya yükseldi. Adraee, daha sonra başka bir hedefi de açıkladı.

Hizbullah’ın Cevabı

Hizbullah, İsrail’in saldırılarına karşılık vereceğini duyurdu ve sabah saatlerinden itibaren kuzey bölgelerine yönelttiği saldırılarda 180 kadar roket ile İsrail’in kuzeyine atımlarda bulundu. Bu saldırılar sonucunda Akka kentinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, en az 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi, ayrıca bazı yerlerde maddi hasar meydana geldi.

İHA Saldırısı ve Başbakan Netanyahu

Lübnan’dan fırlatılan insansız hava aracı, İsrail’in kuzeyindeki Kayserya bölgesine düşerek, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun konutunun bulunduğu noktayı hedef aldı. Başbakanlık Ofisi, söz konusu saldırı sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığını ve yaralanma raporu olmadığını belirtti. Ayrıca, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda İHA’nın isabet ettiği evin kurşun geçirmez camında oluşan hasar gösterildi.

Hizbullah’tan Yanıt Bekleniyor

Hizbullah’tan, Netanyahu’nun konutuna yönelik İHA saldırısı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.