İsrail, Beyrut'taki Hava Saldırısında Hizbullah Komutanını Hedef Aldı

İsrail’in Beyrut Üzerindeki Hava Saldırısı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil hedef alındı. Saldırının, Hizbullah liderleri arasında bir toplantı esnasında gerçekleştiği öne sürülüyor.

Saldırının Sonuçları

Yapılan saldırıya ilişkin detaylar, İsrail medyasında yer aldı. Ancak, Akil’in sağlık durumu hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Özellikle dikkat çeken bir nokta ise, Akil’in 1983 yılında ABD Büyükelçiliği'nin bombalanmasıyla bağlantılı olarak ABD tarafından arananlar listesinde yer aldığıdır.

Can Kaybı ve İleriye Dönük Etkiler

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusunun F-35 tipi savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirilmektedir. Bu durum, uluslararası kamuoyunda ciddi tepkilere yol açabilir.