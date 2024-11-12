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İsrail, Beyrut'un Güneyine 12 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine 12 hava saldırısı gerçekleştirerek bölgeyi yerle bir etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:09
İsrail, Beyrut'un Güneyine 12 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu Beyrut'a Saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği 12 hava saldırısıyla sarsıcı bir gelişmeye imza attı.

Bölgenin Hedef Alınması

Lüban resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'da Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırıların ardından birçok bina yerle bir olurken, Beyrut'un güneyini duman ve toz bulutları kapladı.

Önemli Noktalar Hedefte

Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılardan özellikle Hureyk bölgesi büyük zarar gördü. En şiddetli saldırının ise Beyrut'taki Amerikan mahallesini hedef aldığı ifade ediliyor.

Saldırılar Sonrası Gelişmeler

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamalarda Dahiye bölgesindeki 11 noktayı işaretleyerek, "İsrail ordusu yakın vadede agresif bir şekilde hareket edecektir. Eğer bu tesislerin ve çıkarlarının yakınındaysanız dikkatli olun" şeklinde uyarılarda bulundu.

Hasar ve Etkiler

Bununla birlikte, NNA'nın aktardığı bilgilere göre, saldırıların hedef aldığı Zeyn Sağlık Kompleksi Adraee'nin saldırı uyarılarında yer almıyordu. Saldırının ardından kompleksin çevresindeki birçok bina ciddi hasar görmüş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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